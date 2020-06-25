Глеб Никитин дал старт конкурсу на создание эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт общероссийскому конкурсу на создание эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона

Эскизы будут приниматься до 14 июля включительно.

"800-летие Нижнего Новгорода – событие не только общероссийского, но и общемирового масштаба. Хочется, чтобы талисман юбилея был близок каждому человеку и в то же время отражал самобытность нашего древнего города. Это должен быть один из ярких и узнаваемых символов, воплощающий в себе ключевые образы Нижнего Новгорода: историю, архитектуру, культуру, ландшафты, народные промыслы, городские легенды или известных персонажей", - отметил Глеб Никитин.

Конкурс на создание символа 800-летия проводится совместно с программой поддержки талантливых авторов ВКонтакте — VK Talents. Выбор талисмана пройдет в несколько этапов.

Чтобы принять участие в первом этапе, необходимо нарисовать эскиз талисмана и опубликовать его в сообществе или на личной странице ВКонтакте с хештегом #vktalents_nizhny800. Чтобы создать законченный образ, вы можете придумать вашему герою имя и легенду, добавив эту информацию в описание к посту.

На втором этапе известные нижегородцы, которые вошли в состав жюри, выберут трех финалистов, которые получат памятные призы и билеты на главное событие в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода в августе 2021 года. Их персонажи будут доработаны и представят на открытое голосование горожанам, которые и выберут талисман празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

При выборе финалистов будут учитываться следующие критерии:

– эскиз должен быть авторским, оригинальным, выполненным специально для конкурса;

– талисман должен быть связан с визуальными или смысловыми отличительными чертами Нижнего Новгорода. Это может быть история и ее ключевые события, архитектура или культура, ландшафты или народные промыслы, городские легенды или известные персонажи;

– если вам еще нет 18 лет, работу должен опубликовать официальный представитель, указав в посте имя автора;

– участие в конкурсе предполагает передачу авторского права на эскиз организаторам конкурса;

– можно подать на конкурс несколько работ, но в каждой публикации должна быть только одна идея;

– ваша страница ВКонтакте или сообщество не должны быть скрыты настройками приватности.

Итоги будут подведены 15 августа 2020 года.

Отметим, "Центр 800" запустил на официальном сайте 800-летия тест на выбор талисмана Нижнего Новгорода.