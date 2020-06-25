Нижегородцы внесут свои предложения в законопроект по изменению Трудового кодекса РФ Общество

Первое общественное обсуждение законопроекта по изменению Трудового кодекса, который "Единая Россия" внесла в Госдуму в середине июня, состоялось 25 июня. Об этом сообщили в НРО партии.

В нем приняли участие секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, министр труда Антон Котяков, первый заместитель руководителя фракции партии в Госдуме, один из авторов поправок Андрей Исаев, а также эксперты, представители работодателей и профсоюзов.

Министр труда Антон Котяков назвал нормы своевременными в условиях необходимости сохранения дистанционной занятости. Кроме того, по его словам, действующая редакция Трудового кодекса не в полной мере отвечает текущей ситуации на рынке труда.

Андрей Турчак, в свою очередь, заявил о необходимости ускорить работу по обсуждению законопроекта в регионах - все предложения нужно собрать до 10 июля, чтобы успеть юридически их оформить. В первом чтении поправки планируют рассмотреть в Госдуме 21 июля.

В документе закрепляется три основных вида удаленной работы — постоянная, временная и комбинированная. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать "вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя". Это стало актуально в условиях пандемии — многих сотрудников переводили на "удаленку", но при этом такой формат не был закреплен в законе. Комбинированная занятость подразумевает чередование работы из офиса и из дома. Пока эти понятия в Трудовом кодексе не закреплены.

Кроме того, в законопроекте определяются способы взаимодействия сотрудника и начальника, удобные для обеих сторон. В частности, предлагается вести электронный документооборот. При этом не нужна электронная подпись - авторы законопроекта отметили, что ее оформление стоит достаточно дорого.

Работник и его руководитель будут договариваться о способе верификации сообщений. Не отменяются и бумажные документы - их можно будет использовать, если обеим сторонам это удобно.

Кроме того, у тех, кто работает "на удаленке", появится право быть оффлайн - выполнение всех заданий за рамками оговоренного рабочего времени должно будет оплачиваться сверхурочно.

В Финансовом университете при правительстве РФ отмечают, что поправки об удаленной занятости в перспективе затронут не менее полумиллиона россиян.

Напомним, поправки в Трудовой кодекс готовятся с прошлого года. 1 мая председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил ускорить работу над изменениями в трудовое законодательство. В первой редакции документ был подготовлен через месяц. И 16 июня фракция партии внесла его на рассмотрение Госдумы.

Как сообщил депутат Госдумы Артем Кавинов, законопроект о внесении изменений в Трудовой Кодекс в части дистанционного формата работы направлен в местные отделения партии Борского депутатского округа для обсуждения и подготовки возможных предложений по доработке.

"Трудовое законодательство сегодня, по сути, ограничивает развитие удаленных форматов работы. Тем временем, именно в этой теме с развитием информационных технологий есть перспективы для компаний по сокращению офисных расходов. Да и для малых сельских территорий – это тоже может быть плюс. Многие онлайн-сотрудники предпочитают жить ближе к природе в небольших городах и поселках", - сказал он.

Депутат отметил, что за последние два месяца вопросы трудоустройства стали одними из самых актуальных.

"Есть обращения, которые связаны и с удаленной работой, когда работодатель, отпуская сотрудник на "дистанционку", уменьшает ему жалованье или лишает отпуска, объясняя это более комфортными домашними условиями труда. А есть те, кто не может уйти на удаленную работу, просто потому что нет необходимой техники. В законопроекте постарались учесть многие такие моменты. Но, возможно, есть еще тонкости, которые нужно принять во внимание. Поэтому партией было принято решение обсудить данный законопроект на местах с участием всех заинтересованных граждан", - сообщил Артем Кавинов.

Как сообщалось ранее, "Единая Россия" организует обсуждение поправок в Трудовой кодекс по всей стране. Большая часть мероприятий назначена на июль. После обсуждения поправок с профессиональным сообществом фракции "Единой России" в заксобраниях намерены выносить вопрос на рассмотрение региональных парламентов. Все предложения рассмотрят ко второму чтению в Госдуме, которое ориентировочно пройдет осенью. В "Единой России" рассчитывают, что поправки в закон вступят в силу уже 1 января 2021 года.

