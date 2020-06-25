Елена Загайнова приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию Политика

Фото: ННГУ

Ректор ННГУ им. Лобачевского Елена Загайнова, ранее назначенная заместителем председателя территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования с правом решающего голоса, приняла участие в голосовании. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию Российской Федерации стартовало в Нижегородской области 25 июня.

Дата голосования назначена президентом России Владимиром Путиным на 1 июля 2020 года. Дистанционное голосование проходит в период с 25 по 30 июня 2020 года. Также в эти дни можно проголосовать и на избирательном участке.

По словам Елены Вадимовны, новый формат дистанционного голосования позволит провести голосование по поправкам в Конституцию максимально прозрачно, быстро и безопасно для граждан в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

"Я реализовала свое гражданское право в первый день голосования и теперь могу спокойно провести отпуск. Благодаря тому, что каждый желающий может выбрать удобный день голосования в течение недели, а также сделать это дистанционно, весь процесс голосования организован максимально комфортно для каждого избирателя. А новые технологические решения, применяемые в рамках нынешнего голосования, гарантируют каждому нашему гражданину уверенность в защите его голоса и персональных данных", – сказала Елена Загайнова.