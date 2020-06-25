Более ста детских песочниц заполнят новым песком до конца июля в Советском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

130 детских песочниц заполнят новым песком до конца июля в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации Советского района.

Согласно информации, за весну и первый месяц лета песок уже обновили в 115 детских песочницах.

"При наступлении теплой погоды и увеличении времени, которое дети проводят на улице, мы планово начинаем менять песок на детских площадках. Сегодня привезли его на площадки по улицам Ванеева и Васюнина – это порядка четырех кубометров песка. До конца июля обновим песок еще в 15 песочницах", - сообщил заместитель начальника управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Советского района Алексей Фурцев.

Отметим, ранее в Нижнем Новгороде стартовало рейтинговое онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2021 году по программе формирования комфортной городской среды. Голосование продлится до 6 июля 2020 года. Соответствующее постановление подписал исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев. В перечень голосования включены 62 общественных пространства. Отдать свой голос за благоустройство общественных пространств в своём районе нижегородцы также могут оффлайн 1 июля, вместе с голосованием за поправки к Конституции РФ.