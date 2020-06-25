Нижегородец, сломавший ребенку позвоночник, не смог обжаловать приговор

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Суд кассационной инстанции оставил в силе приговор жителю Нижнего Новгорода, который сбил на машине 8-летнего мальчика, сломав ему, таким образом, позвоночник. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В ведомстве пояснили, что несчастный случай произошел осенью 2018 года, когда 28-летний нижегородец передвигался на автомобиле Лада Гранта по ул.Белинского. Там он сбил ребенка, который переходил проезжую часть в зоне пешеходного перехода на разрешающий ему сигнал светофора.
Суд приговорил нижегородца к 1,5 годам ограничения свободы и лишению водительских прав на тот же срок. Также суд обязал мужчину выплатить семье потерпевшего 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, и арестовал автомобиль.
Осужденный, не согласившись с приговором, указав на его суровость и необоснованность ареста автомобиля, обжаловал решение суда в кассационной инстанции, которая оставила приговор в силе.
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