Нижегородец, сломавший ребенку позвоночник, не смог обжаловать приговор Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд кассационной инстанции оставил в силе приговор жителю Нижнего Новгорода, который сбил на машине 8-летнего мальчика, сломав ему, таким образом, позвоночник. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что несчастный случай произошел осенью 2018 года, когда 28-летний нижегородец передвигался на автомобиле Лада Гранта по ул.Белинского. Там он сбил ребенка, который переходил проезжую часть в зоне пешеходного перехода на разрешающий ему сигнал светофора.

Суд приговорил нижегородца к 1,5 годам ограничения свободы и лишению водительских прав на тот же срок. Также суд обязал мужчину выплатить семье потерпевшего 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, и арестовал автомобиль.

Осужденный, не согласившись с приговором, указав на его суровость и необоснованность ареста автомобиля, обжаловал решение суда в кассационной инстанции, которая оставила приговор в силе.