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Общество

Более 368 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус

26 июня 2020 09:36  [96] Общество

Фото: Роспотребнадзор

Более 368,6 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус по данным на 26 июня. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Средний показатель тестирования вырос за сутки на 1,8%, до 11 509 человек на 100 тысяч населения.

"Только за последние сутки тесты сдали 6 700 жителей, а в среднем за неделю охват составил 205,2 теста на 100 тысяч населения", - рассказал Глеб Никитин.

Как сообщал ранее глава региона, на территории Нижегородской области наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД".

Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед", медицинском центре "Эксперт", клинике современных технологий "Садко" в Нижнем Новгороде, в двух лабораториях в Сарове и ООО "Коммерс групп НН" в Выксе.

Помимо этого, исследование биоматериала жителей Нижегородской области проводит лаборатория НПФ "Хеликс" в Москве.

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