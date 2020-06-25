"Ситуация с коронавирусом доказала своевременность поправок в Конституцию", - Евгений Семенов Политика

Руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов уверен, что поправки к Конституции прошли апробацию Covid-19 и доказали свою перспективность

"В начале 2020 года, после того как в стране был запущен процесс конституционной трансформации и обозначен первоначальный срок голосования, отдельные эксперты сомневались в том, что принимать поправки нужно быстро. Они говорили, что в отдельных странах поправки в Конституцию обсуждаются долго и принимаются годами. По их мнению, проверка временем дает возможность более взвешенно подойти к процессу и не совершить ошибок. Сегодня становится совершенно очевидным, что это была неправильная точка зрения", - сказал Евгений Семенов.

Эксперт заявил, что в январе-феврале, когда разворачивалась общественная дискуссия, почти никто не представлял, как радикально пандемия коронавируса изменит нашу реальность, с какими серьезными вызовами столкнется и медицина, и наука.

"Но уже тогда в нашей стране принципы научно-технического развития были определены как приоритетные, им был придан особый статус, и предлагалось закрепить это положение в Основном законе", - добавил Евгений Семенов.

"Ситуация с распространением Covid-19 совершенно очевидно продемонстрировала своевременность и необходимость этих поправок. В условиях экстремальных мгновенно стало понятно, что здоровье людей, сохранение страны во многом зависит от развития науки и технологий, и это должно быть закреплено в Конституции РФ. Нам не потребовались годы для того, чтобы убедиться в этом. Сама жизнь доказала необходимость быстрого принятия этих поправок. Поправки прошли апробацию в условиях чрезвычайных и доказали свою перспективность", - завершил спикер.