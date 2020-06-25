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Пенсионерка пострадала, упав в автобусе №2, когда тот резко затормозил на ул.Белинского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
В ведомстве пояснили, что несчастный случай произошел с 83-летней женщиной. Она сама обратилась в травмпункт, где ей диагностировали ушиб плеча.
Между тем, водитель, который допустил падение пассажирки, сейчас не установлен.
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