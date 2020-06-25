Подросток-нижегородец сбил на мотоцикле стоящего у дороги 4-летнего мальчика

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Подросток на мотоцикле сбил стоящего у дороги ребенка 4-летнего мальчика в Сеченовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.
Несчастный случай произошел утром 25 июня. Виновник ДТП - 15-летний юноша, который находился за рулем мотоцикла Альфа без госномеров. После того, как он сбил ребенка, подросток скрылся с места ДТП.
Пострадавший мальчик в это время находился без сопровождения взрослых. После аварии его доставили в больницу, но госпитализация ребенку не потребовалась.
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