Последние новости рубрики Бизнес
26 июня 2020 13:29  [60] Продлен прием заявок на участие в конкурсе "Нижегородская марка качества – 2020"
26 июня 2020 10:41  [131] Банк "Открытие": корпоративное кредитование растет максимальными темпами, несмотря на коронавирус
25 июня 2020 11:54  [649] Банк "Открытие" запустил новую ипотечную программу для дома с участком
25 июня 2020 10:32  [290] Добросовестные застройщики в Нижегородской области получат альтернативные участки
23 июня 2020 16:00  [596] Дзержинские предприниматели, пострадавшие из-за коронавируса, получат поддержку на уровне города
23 июня 2020 14:48  [328] Банк "Открытие": 62% жителей ПФО за три месяца воспользовались дистанционными банковскими платежами
23 июня 2020 13:45  [307] Банк "Открытие" предложил предпринимателям пройти цифровой чек-ап
23 июня 2020 12:22  [467] Пострадавшим отраслям бизнеса продлили срок подачи заявления на получение субсидии
23 июня 2020 11:54  [735] Эксперты рассказали, зачем проверять точность приборов, используемых в спорте
22 июня 2020 18:37  [573] Банк "Открытие" снижает ставки базовым программам ипотечного кредитования
Бизнес

Продлен прием заявок на участие в конкурсе "Нижегородская марка качества – 2020"

26 июня 2020 13:29  [60] Бизнес

Прием заявок на участие в конкурсе "Нижегородская марка качества – 2020" продлен до 1 августа 2020 года в связи с проведением комплекса мероприятий по минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией (COVID–19). Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

По данным ведомства, победители регионального конкурса в дальнейшем смогут принять участие в федеральном проекте "100 лучших товаров России".

Компания-производитель, удостоенная высокой оценки в конкурсе "Нижегородская марка качества", получает право маркировать свою продукцию фирменным знаком, использовать информацию о дипломе на товар или услугу в рекламных материалах, в СМИ, на официальных бланках и при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках.

Конкурс проводится в двух товарных группах: продукция и услуги. Региональная комиссия конкурса выберет лучшие товары и услуги в следующих номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения, услуги производственно-технического назначения.

"Для того чтобы поддержать нижегородские предприятия и организации в условиях современной реальности, участие в конкурсе "Нижегородская марка качества-2020" проводится бесплатно. Подробная информация - на сайте nncsm.ru, в разделе "Конкурсы", - сообщил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph