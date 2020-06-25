Продлен прием заявок на участие в конкурсе "Нижегородская марка качества – 2020" Бизнес

Прием заявок на участие в конкурсе "Нижегородская марка качества – 2020" продлен до 1 августа 2020 года в связи с проведением комплекса мероприятий по минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией (COVID–19). Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

По данным ведомства, победители регионального конкурса в дальнейшем смогут принять участие в федеральном проекте "100 лучших товаров России".

Компания-производитель, удостоенная высокой оценки в конкурсе "Нижегородская марка качества", получает право маркировать свою продукцию фирменным знаком, использовать информацию о дипломе на товар или услугу в рекламных материалах, в СМИ, на официальных бланках и при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках.

Конкурс проводится в двух товарных группах: продукция и услуги. Региональная комиссия конкурса выберет лучшие товары и услуги в следующих номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения, услуги производственно-технического назначения.

"Для того чтобы поддержать нижегородские предприятия и организации в условиях современной реальности, участие в конкурсе "Нижегородская марка качества-2020" проводится бесплатно. Подробная информация - на сайте nncsm.ru, в разделе "Конкурсы", - сообщил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.