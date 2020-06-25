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Политика

"Вариант "не голосовать" – заведомо проигрышный", - Александр Егоров

26 июня 2020 14:18  [91] Политика

Политолог, директор Центра стратегических инициатив Дзержинского филиала РАНХиГС Александр Егоров прокомментировал форматы голосования, которые доступны нижегородцам на Общероссийском голосовании за поправки в Конституцию РФ, инициированном президентом России Владимиром Путиным

"Начиная со вчерашнего дня и до 1 июля, будут достаточно напряженные дни, как для избирательных комиссий, так и для других участников избирательного процесса. Система предложила большие новшества, и нужно понять, насколько адекватно они отражают потребности и настроения населения России", - считает Александр Егоров.

"То разнообразие способов голосования, которое предложено российским избирателям, имеет больше позитивных моментов, чем негативных. Ключевой положительный момент – наличие выбора. Человек может проголосовать дома, в больнице, на рабочем месте или на даче и внести свою лепту в решение достаточно серьезного вопроса, высказавшись за или против поправок в Основной закон страны", - добавил он.

"Думаю, большое число людей выберет дистанционный вариант голосования. Я поинтересовался планами коллег, и оказалось, что около половины будут голосовать дистанционно, а остальные либо решили не голосовать, либо – в основном, это люди старшего возраста, – выбрали привычный вариант визита на избирательный участок. Протяженный период, выделенный на голосование по поправкам, позволит свести к минимуму контакты между избирателями, что сегодня особенно важно", - пояснил политолог.

"Считаю, что вариант "не голосовать" – заведомо проигрышный. Нужно каждому четко определиться: "за" или "против" поправок, чтобы по итогам общенародного голосования всем стало понятно, как, по мнению большинства россиян, должно развиваться наше государство дальше – и с юридической, и с политической точки зрения", - подытожил Александр Егоров.

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