Свалку промотходов обнаружили в Володарском районе

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Несанкционированную свалку промышленных отходов обнаружили в лесу рядом с п. Золино в Володарском районе Нижегородской области. Об этом сообщает Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
Инспекторы обнаружили там более 70 двухсотлитровых емкостей, а также порядка 40 канистр с различными химическими жидкостями. Из некоторых содержимое вытекло на землю.
Согласно информации, специалисты ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" взяли пробы отходов, чтобы установить класс их опасности, а также пробы почвы, что оценить объем причиненного вреда.
По данному факту проводится административное расследование. Ситуация находится на личном контроле руководителя Управления Росприроднадзора Марка Чиненкова.
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