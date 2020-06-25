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Происшествия

Свалку промотходов обнаружили в Володарском районе

26 июня 2020 14:17  [97] Происшествия

Фото: Росприроднадзор

Несанкционированную свалку промышленных отходов обнаружили в лесу рядом с  п. Золино в Володарском районе Нижегородской области. Об этом сообщает Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Инспекторы обнаружили там более 70 двухсотлитровых емкостей, а также порядка 40 канистр с различными химическими жидкостями. Из некоторых содержимое вытекло на землю.

Согласно информации, специалисты ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" взяли пробы отходов, чтобы установить класс их опасности, а также пробы почвы, что оценить объем причиненного вреда.

По данному факту проводится административное расследование. Ситуация находится на личном контроле руководителя Управления Росприроднадзора Марка Чиненкова.

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