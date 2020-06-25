Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит в Нижегородской области без нарушений Политика

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит в Нижегородской области без нарушений. Об этом сообщили в Ситуационном центре Общественной палаты Нижегородской области.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня 2020 года. Ситуационный центр Общественной палаты региона провел анализ первого дня работы аккредитованных общественных наблюдателей. По их сообщениям, все избирательные участки открылись вовремя, все требования по обеспечению законности процедуры голосования соблюдались в полном объеме. Голосование проходит с соблюдением всех противоэпидемических мер: члены избирательных комиссий и наблюдатели обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Ситуационный центр Нижегородской области отмечает ответственное и добросовестное отношение общественных наблюдателей к порученной им работе. Так, на одном из избирательных участков, вместо заболевшего мужа работать наблюдателем вышла его супруга, которая также является аккредитованным общественным наблюдателем.

В целом по результатам мониторинга Ситуационный центр делает вывод о том, что процесс голосования в Нижегородской области начался слаженно, в первый день работы нарушений не зафиксировано.

