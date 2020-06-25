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Бизнес

Банк "Открытие" запустил фабрику инновационных проектов и технологий

26 июня 2020 14:57  [220] Бизнес

Банк "Открытие" запустил сервис поиска инновационных решений для развития финансовых услуг компаний группы "Открытие". Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что "фабрика пилотов" – кросс-функциональная команда банка "Открытие" - займется поиском и оценкой технологических инновационных проектов на российском и зарубежном рынках, их тестированием, внедрением и последующим масштабированием с целью развития технологий бизнес-линий и повышения привлекательности продуктов и услуг банка.

За несколько месяцев, работая дистанционно, эксперты фабрики пилотов совместно с бизнесом определили модель функционирования фабрики, провели первые исследования и определили ключевые потребности бизнес-линий банка в технологическом развитии.

Приоритетными для бизнеса "Открытия" направлениями для пилотирования стали извлечение информации из текста или умное распознавание текста на уровне смысла и содержания с помощью искусственного интеллекта (в качестве примера можно привести распознавание балансовых отчетов клиентов для автоматического перерасчета уровня риска, распознавание платежных документов клиентов для автоматического формирования платежей в интернет-банке и т.д.), роботизация бизнес-процессов, удаленная идентификация для оказания услуг в условиях пандемии и персонализация предложений банка в цифровых канала с учетом интересов клиентов (например, на основе истории поиска клиента в Яндексе или Google банк сможет определять его интересы или желания и предлагать не просто кредит наличными, а кредит на ремонт, или если искал авиабилеты – кредит на путешествие).

"Фабрика пилотов позволит нам быстро и эффективно тестировать решения стартапов в банке. По каждому из направлений сейчас идет поиск ИТ-решений, выбор компаний-вендоров, уже стартовали несколько пилотных проектов, - сообщил член правления, руководитель ИТ-блока банка "Открытие" Сергей Русанов.

Из проектов, которые вплотную подошли к стадии пилотного внедрения, можно выделить "Помощника рекрутера", который позволит быстрее закрывать линейные позиции; "Голосовой помощник", который проинформирует о текущем курсе обмена валют и посчитает сумму конвертации; автоматизированную систему контроля удовлетворенности клиента обслуживанием в отделении, а также систему, адаптирующую страницы сайта банка для посетителей с учетом информации об их интересах, получаемой из внешних источников (в дальнейшем эта же технология планируется к внедрению в мобильный банк).

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