Глава Дзержинска Иван Носков принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ Политика

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Глава Дзержинска Иван Носков 26 июня принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об это сообщает пресс-служба администрации города.

"Голосование по поправкам в Конституцию - особенный момент для всех нас, для всей страны. Среди важнейших поправок - социальные гарантии на минимальный размер оплаты труда и ежегодную индексацию пенсий, гарантия на право сохранения родного языка и создание условий для его изучения и развития, защита исторической правды. Очень важным считаю пункт о том, что дети - приоритет государственной политики. Это своевременное и верное решение", - сказал Иван Носков.

Он лично убедился в удобстве работы электронной платформы для голосования www.2020og.ru.

"Выбрал для себя электронный способ голосования. Мне было важно лично убедиться, что портал работает без сбоев, ведь многие дзержинцы предпочли именно такую форму голосования. Проголосовал сегодня еще до начала рабочего дня, - поделился глава города Иван Носков. - И ещё хочу попросить всех горожан найти время и принять участие в голосовании. Наше мнение, наша позиция очень важны. Никто за нас этого не сделает!"

Принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ можно несколькими способами:

- с 25 по 30 июня проходит электронное голосование на портале www.2020og.ru для тех граждан, кто предварительно прошел регистрацию;

- с 25 июня по 1 июля с 8 до 20 часов по местному времени можно проголосовать на своих избирательных участках;

- с 25 июня по 1 июля проводится голосование на дому. Пригласить избирательную комиссию на дом можно, обратившись по телефону: 8 (8313) 39-79-19.