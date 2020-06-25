Дорогу Первомайск - Стеклянный отремонтировали в Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Ремонт 3 км участка дороги до поселка Стеклянный завершился в Первомайске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Работы проходили в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Движение на этой дороге достаточно оживленное. И спасибо большое подрядной организации, которая справилась с ремонтом за две недели с минимальными ограничениями движения", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Приемку провели специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области. Здесь было выполнено фрезерование старого покрытия, уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Проведена подсыпка и планировка обочин, нанесена горизонтальная разметка. Стоимость работ составила 14,6 млн рублей.

"В рамках приемки в первую очередь проверяем ровность покрытия, соответствие поперечных и продольных уклонов ГОСТ. Если отклонения превышают допустимые значения, подрядчик обязан переделать работы. В ходе самого ремонта особое внимание уделяем лабораторным испытаниям, результаты которых свидетельствуют о качестве материалов", - рассказал заместитель директора ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Андрей Левдиков.

Специалисты также отметили, что укрепление обочин данной дороги проводилось не щебнем, а гранулятом, который остается после фрезерования старого асфальтобетонного покрытия.

Напомним, в Нижегородской области благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в нормативное состояние в 2020 году приведут 195 участков дорог общей протяженностью 881,1 км. Это на 118 км больше, чем в прошлом году.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.