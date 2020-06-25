Глеб Никитин обсудил с сотрудниками Нижегородского завода 70-летия Победы поправки в Конституцию Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 26 июня оценил работу пункта консультирования на АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" концерна ВКО "Алмаз-Антей". Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Всего на предприятии действует шесть таких пунктов, где сотрудники завода могут узнать о порядке голосования по поправкам в Конституцию и об основных положениях поправок. Также те, кто был зарегистрирован на участие в дистанционном электронном голосовании, могут здесь проголосовать.

Глеб Никитин сказал, что поправки напрямую касаются таких предприятий, как "Нижегородский завод 70-летия Победы".

"Очень важно, что сейчас в поправках к Конституции мы закрепляем обязательства правительства РФ по обеспечению поддержки научно-технологического развития страны и научного потенциала. Без такой политики и подобного обязательства может возникнуть риск совершения тех же ошибок в отношении промышленности, которые были сделаны в 90-е годы. Это абсолютно недопустимо", - отметил Глеб Никитин.

В помещении пункта консультирования губернатор пообщался с сотрудниками завода.

"Видно, что у сотрудников предприятия очень осмысленное отношение к поправкам. Им, например, очень важно увидеть в Конституции обязательства страны по поводу уважения к человеку труда. Отмечу, что на заводе созданы очень комфортные условия для того, чтобы узнать информацию о поправках и дистанционно проголосовать. Кто-то здесь не только зарегистрировался на голосование, но и специально для этого завел личный кабинет на Госуслугах", - добавил глава региона.

"У нас открыто шесть информационно-консультационных пунктов. Все они начали работать 8 июня. Здесь мы рассказываем своим сотрудникам обо всех возможностях и способах голосования, о том, что можно прийти проголосовать на свой участок, и уже многим помогли в этом вопросе. Кто-то голосовал впервые, поскольку у нас молодой коллектив. У кого-то менялась прописка, и мы помогли людям прикрепиться дистанционно. Со вчерашнего дня организовали пункт для тех, кому удобно проголосовать на работе. На данном пункте уже получили консультации порядка 100 человек", - рассказала руководитель корпоративного учебного центра завода Ольга Афанасьева.

"Важнее всего лично для меня те поправки, которые действительно связаны с историей моей семьи. Мой отец был офицером Советской, а потом – Российской армии. Поэтому я считаю, что очень важно закрепить в главном законе нашей страны поправку о суверенитете, о целостности государства, о наших границах, а также поправку о том, что необходимо сохранять преемственность в истории. История Советского Союза - это история нового российского государства. А поскольку я являюсь сотрудником оборонного предприятия, занимаюсь корпоративной системой обучения, то считаю, что очень важно поддержать поправку, связанную с научно-технологическим развитием. Если такая поправка будет принята, это будет означать, что данная идея станет вектором для всех отраслей экономики", - сказала руководитель группы внешних проектов корпоративного учебного центра Кристина Кузьмина.

"Для меня ближе всего поправка о защите труда. На этот завод я пришел сорок лет назад, сразу после школы. Нам было по семнадцать, и мы гордились тем, что мы – трудящиеся, рабочие. В 90-х это все куда-то исчезло… Предложенные поправки включают в себя защиту достоинств и прав человека труда. Я думаю, это поможет вернуть ощущение гордости за свою работу", - считает слесарь-сборщик отдела инструментов и приспособлений Сергей Индейкин.