Нижегородский филиал "Т Плюс" модернизировал системы теплоснабжения 20 домов поселка в Кстове Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" обеспечил переход на индивидуальное теплоснабжение 20 домов поселка Приволжский Кстовского района. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работы выполнены полностью на средства "Т Плюс". На эти цели компания направила 4 млн рублей.

На каждом объекте установлены высокоэффективные двухконтурные газовые котлы, получены технические условия на подключение объектов к системам газоснабжения, смонтированы трубопроводы газоснабжения, газоходы, вентиляционные каналы, проведены работы по пуско-наладке оборудования.

Наряду с отоплением, двухуровневые котлы обеспечивают в полном объеме горячее водоснабжение объектов, отсутствовавшее ранее в ряде этих домов. Запас смонтированного оборудования по мощности позволяет собственнику жилого помещения самостоятельно дополнительно повышать комфортность проживания в доме, например, за счет установки теплых полов или полотенцесушителей.

"На индивидуальное теплоснабжение переведены дома, теплоснабжение которых от котельной поселка Приволжский из-за большой удаленности объектов является неэффективным. Современное оборудование, которое без дополнительных затрат со своей стороны получили жители, надежно в эксплуатации и обеспечит им новые удобства при проживании в доме", - рассказал директор Нижегородского филиала "Т Плюс"Александр Фролов.

"Это замечательное событие. От реализации этого проекта выиграли все. Главный результат – жители получили качественное комфортное отопление и горячее водоснабжение. Компания "Т Плюс" устранила тепловые потери на этом участке тепловых сетей и перераспределила тепловую нагрузку на многоквартирные дома. В "плюсе" и районная администрация. Мы сняли ряд проблем по жизнеобеспечению жителей этой части поселка Приволжский. На этот проект не потрачено ни копейки бюджетных средств. Большое спасибо Нижегородскому филиалу "Т Плюс"", - отметил в свою очередь глава администрации Кстовского района Виталий Ковалев.

