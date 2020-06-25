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Происшествия

Спасатели ведут поиск человека, предположительно упавшего 26 июня с Мызинского моста

26 июня 2020 16:41  [38] Происшествия

Фото: с сайта jukmobeli.ru

Спасатели ведут поиск человека, предположительно упавшего 26 июня с Мызинского моста в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о происшествии поступило в 12:15. На месте работает водолазная группа.

В ГУ МВД России по Нижегородской области добавили, что полиция также "проводит комплекс оперативных мероприятий".

 

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Теги:
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