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Спасатели ведут поиск человека, предположительно упавшего 26 июня с Мызинского моста в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о происшествии поступило в 12:15. На месте работает водолазная группа.
В ГУ МВД России по Нижегородской области добавили, что полиция также "проводит комплекс оперативных мероприятий".
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