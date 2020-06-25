Капремонт аварийного коллектора на Мещере планируют завершить до конца лета Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Аварийная часть канализационного коллектора, обеспечивающего водоотведение трех районов заречной части Нижнего Новгорода, будет капитально отремонтирована до конца августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По информации пресс-службы, сегодня исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев осуществил инспекционный выезд на место проведения работ.

Канализационный коллектор, диаметр которого 2 метра и протяженность 11 км, был построен более 40 лет назад, в 1978 году. Необходимость реконструкции вызвана сквозной газовой коррозией железобетонного свода коллектора на участке Мещерского бульвара. В связи с проведением ремонта пришлось частично перекрыть пешеходное движение. Работы на объекте осложняются большой глубиной заложения коллектора (9 метров).

Следующий необходимый этап работ на этом коллекторе – капитальный ремонт участка протяженностью 454 м, который, по результатам телеметрии, наиболее изношен. Проект сейчас проходит государственную экспертизу.

"Вопрос износа инженерных сетей в городе находится на особом контроле администрации, – отметил Юрий Шалабаев. - Разрушение коллекторов ведет к провалам на дорогах, изливу канализационных стоков на поверхность, нарушению системы канализации в городе. Этот коллектор обеспечивает водоотведение трех районов города: Московского, Сормовского, Канавинского, поэтому так важно восстановить его нормативное техническое состояние для бесперебойной работы. Ремонт на этом участке должен быть завершен до сентября. Работы сегодня ведутся и на других коллекторах, где также поставлены жесткие сроки. Все должно быть завершено до наступления холодов, чтобы город входил в осенне-зимний сезон подготовленным".