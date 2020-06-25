Нижегородские отели и рестораны с лицензией на подакцизные товары смогут воспользоваться субсидиями в условиях коронавируса Бизнес

Отели и рестораны с лицензией на подакцизные товары могут воспользоваться господдержкой, которая предоставляется предприятиям этой сферы, наиболее пострадавшей от последствий пандемии. Об этом свидетельствует новое постановление правительства РФ, а также изменения, внесенные в законодательство Нижегородской области.

Теперь нижегородские компании, попадающие в эту категорию, смогут рассчитывать на субсидии по заработной плате и оплате коммунальных платежей.

"Мы понимаем, что это тот результат, которого ждал бизнес. Нижегородская область добилась прорывного решения. Уже внесены изменения в региональное законодательство и вышло постановление правительства РФ: теперь субъекты туриндустрии, а также другие направления бизнеса, реализующие подакцизные товары, смогут получить господдержку", – подчеркнул директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Напомним, инициатива правительства Нижегородской области по предоставлению субсидий бизнесу, реализующему подакцизные товары, была поддержана на федеральном уровне. Депутаты Государственной думы приняли соответствующие изменения в бюджетный кодекс РФ.

"Ситуация была связана с тем, что бюджетный кодекс устанавливал запрет на представление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, чья деятельность связана с реализацией подакцизных товаров. В результате права на помощь лишились сотни организаций. В реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области зарегистрировано порядка 2,5 тысяч предприятий в отрасли "Общественное питание" и 372 субъектов, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания. Эти отрасли относятся к наиболее пострадавшим. При этом практически все данные предприятия реализуют подакцизные товары. В результате из-за нормы бюджетного кодекса мы не могли предоставлять им региональную поддержку на оплату труда сотрудников и коммунальных услуг", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.