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Политика

Юрий Шалабаев принял участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ

26 июня 2020 17:44  [49] Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев принял участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Юрий Шалабаев воспользовался возможностью проголосовать онлайн, посредством заявления на сайте "Госуслуги".

"Выбрал такой способ, потому что он дает возможность проголосовать прямо на рабочем месте, в свободные минуты. Голосование заняло не просто одну-две минуты. По ощущениям я уложился секунд в 40", - сказал Юрий Шалабаев.

Он отметил, что полностью уверен в конфиденциальности и надежности электронного способа голосования по поправкам Конституции.

"Думаю, что совсем от очной формы голосования мы не уйдем, но электронные сервисы будут играть все большую и большую роль. Хорошо, что сегодня у каждого из нас есть возможность отдать свой голос так, как наиболее удобно", - добавил Юрий Шалабаев.

Напомним, что 1 июля 2020 года пройдет общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации.

У граждан РФ старше 18 лет с постоянной регистрацией в Нижегородской области есть возможность выразить свое мнение с помощью дистанционного электронного голосования, которое проходит на портале 2020og.ru (без посещения участка для голосования). Для этого до 14:00 21 июня необходимо было подать заявление через сайт "Госуслуги".

Вопросы об общероссийском голосовании можно задать по телефону информационно-справочного центра ЦИК России: 8 800 200-00-20 (бесплатно по России) или +7 499 754-00-20 (для звонков из-за рубежа).

Для консультаций по вопросам участия в дистанционном электронном голосовании создана горячая линия: 8 800 222-55-52.

 

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