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Бизнес

"Транснефть-Верхняя Волга" презентовала книгу памяти "В память павших, во имя живых"

26 июня 2020 17:38  [69] Бизнес

Фото: Транснефть-Верхняя Волга

АО "Транснефть-Верхняя Волга" презентовало книгу памяти "В память павших, во имя живых". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Презентация состоялась в аппарате управления АО "Транснефть-Верхняя Волга". В мероприятии приняли участие генеральный директор компании Юрий Левин, авторы и составители книги, работники общества, а также представители поискового отряда "Курган". В режиме телемоста в презентации участвовали руководители и работники филиалов.

Участники встречи ознакомились с историей создания книги, а также просмотрели один из серии документальных фильмов, созданных АО "Транснефть - Верхняя Волга" совместно с поисковым отрядом "Курган" и областной телерадиокомпанией ННТВ. Кинолента посвящена бойцам-нижегородцам, чьи останки были обнаружены во время поисковых экспедиций в местах крупных боев Великой Отечественной войны, судьбам погибших защитников Отечества, их подвигу и поиску родственников.

Книга состоит из четырех глав, в которых рассказывается о вкладе нефтяной отрасли и городов, входящих сегодня в зону ответственности АО "Транснефть – Верхняя Волга", в победу в Великой Отечественной войне. В издание вошли воспоминания работников предприятия о родных, воевавших на полях сражений и работавших в тылу.

В книге также содержится информация о поисковом отряде "Курган", который при поддержке АО "Транснефть – Верхняя Волга" в 2019 году организовал экспедицию "Вахта памяти 2019" в Бельском районе Тверской области. Активное участие в экспедиции приняли молодые специалисты общества и работники великолукского завода "Транснефтемаш".

Презентация книги "В память павших, во имя живых" завершилась вручением благодарственных писем и подарочных экземпляров издания всем участникам мероприятия.

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