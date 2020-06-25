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Политика

"Волонтеры Конституции" работают на избирательных участках

26 июня 2020 18:00  [104] Политика

Фото: Александр Воложанин

Активисты всероссийского добровольческого корпуса "Волонтеры Конституции" во всех регионах России с 15 июня по 1 июля 2020 года работают на избирательных участках. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Более 100 тысяч человек по всей стране изъявили желание принять участие в этом проекте.

В Нижегородской области в ряды "Волонтеров Конституции" вступили более тысячи представителей различных общественных организаций. В дни голосования они помогают на избирательных участках, где проходит голосование за поправки в Конституцию РФ.

"Эти выборы отличаются от обычных, потому что проходят в условиях пандемии. И помощь волонтеров очень нужна. Они работают целый день: встречают людей на входе в участок, измеряют температуру, выдают средства индивидуальной защиты, чтобы комиссия спокойно могла продолжать свою работу. На нашем участке волонтеры помогли с установкой оборудования. Эта поддержка нам нужна и важна, и мы им очень благодарны за это", - сообщил председатель УИК 2616 Приокского района Павел Дедиченко. 

Кроме того, волонтеры при необходимости помогают маломобильным гражданам, которые изъявили желание прибыть на участок и проголосовать.

Напомним, в Нижегородской области работают 2169 постоянных и 11 временных избирательных участков. На каждом из них организована работа в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Всем входящим на избирательный участок бесконтактно измеряют температуру тела. Участки обеспечены санитайзерами, дезинфицирующими ковриками, разметками социального дистанцирования. Каждому голосующему выдаются одноразовые маски, перчатки и ручки.

 

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