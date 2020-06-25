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Политика

"Электронный бюллетень практически не отличается от бумажного аналога", - Маргарита Красилевская

26 июня 2020 19:31  [62] Политика

Фото: Избирком

Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская приняла участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении Избиркома.

В качестве способа голосования она выбрала дистанционный формат, предварительно зарегистрировавшись на портале Госуслуги и подав заявление на участие в Общероссийском голосовании с помощью электронной формы голосования.

В выбранный день голосования председатель облизбиркома авторизовалась на платформе 2020og.ru с помощью учетной записи на сайте Госуслуги и открыла страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появился после введения кода, который пришел в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

"Электронный бюллетень, действительно, практически ничем не отличается от бумажного аналога. Я буквально за пару минут воспользовалась своим избирательным правом. Это быстро, доступно и, главное, безопасно. Я уверена, что любому человеку это под силу", - сказала Маргарита Красилевская.

По данным на 20:00 25 июня 2020 года в Нижегородской области общее количество проголосовавших на Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ составило 202 068 человек, в том числе с помощью дистанционного электронного голосования – 52 043 человека.

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