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Политика

Иностранные эксперты наблюдают за ходом голосования в Нижегородской области

26 июня 2020 19:38  [53] Политика

Фото: Александр Воложанин

Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская 26 июня встретилась с иностранными экспертами, приехавшими в Нижегородскую область для наблюдения за ходом Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Об этом говорится в сообщении Избиркома.

Избирательную комиссию региона посетили:
- председатель Молодежного Парламента Афганистана Ахмад Хевад Рахьяб,
- директор телевещания на канале "Zhwandoon TV", журналист Башир Хатиф,
- основатель и руководитель "Центр мира Афганистана" Ясар Ахмадзай,
- председатель Национальной арабо-российской ассоциации в России Башир Аббас Самаха.

Маргарита Красилевская рассказала иностранным экспертам о ходе общероссийского голосования на территории Нижегородской области и о мерах защиты, которыми могут воспользоваться участники голосования, чтобы осуществить свое избирательное право.

В завершении беседы члены областного избиркома и иностранные эксперты выразили надежду, что голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ пройдет честно, доступно, безопасно и в соответствии с законодательством России.

Также международные эксперты оценили организацию работы УИК №2551 на улице Ульянова, в том числе с точки зрения соблюдения норм безопасности.

В ходе визита иностранные эксперты посетят еще ряд избирательных участков на территории Нижегородской области, ознакомятся с работой Ситуационного центра, общественных наблюдателей и "Волонтеров Конституции".

Напомним, в Нижегородской области подготовлено 2169 постоянных и 11 временных избирательных участков. На каждом из них организована работа в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Каждому входящему на избирательный участок бесконтактно измеряют температуру тела. Участки обеспечены санитайзерами, дезинфицирующими ковриками, разметками социального дистанцирования.

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