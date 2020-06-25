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Политика

"Поток голосующих увеличился", - наблюдатели Общественной палаты

26 июня 2020 19:45  [54] Политика

Наблюдатели Общественной палаты Нижегородской области, работающие на избирательных участках региона, сообщают, что 26 июня поток граждан, участвующих в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, увеличился по сравнению с предыдущим днем.

Многие избиратели положительно оценили возможность проголосовать досрочно.

В результате работы группы мониторинга Ситуационного центра в одной из социальных сетей было выявлено сообщение о голосовании вне помещения избирательного участка (во дворе многоэтажного дома был развернут пункт голосования). Ироничный комментарий к этому сообщению позволял сделать вывод, что это нарушение.

После экспертизы, проведенной юристами Ситуационного центра, было сделано заключение, что данное сообщение не может рассматриваться как сообщение о нарушении. Избирательная комиссия имеет право осуществлять выездное голосование, и при большом количестве заявок размещение стола в одном из дворов – вполне законное действие. При этом все остальные процедуры (предварительная заявка, наличие паспорта, наличие наблюдателя и т.д.) должны строго соблюдаться.

Напомним, по информации Избирательной комиссии Нижегородской области, 25 июня 2020 года общее количество проголосовавших на Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в регионе составило 202 068 человек, в том числе с помощью дистанционного электронного голосования – 52 043 человека.

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