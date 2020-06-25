Онлайн-запись на прием к врачу: в чем заключается польза для пациента?

Как записаться к своему лечащему врачу через интернет. Преимущества онлайн-записи к доктору для пациента.

Еще с советских времен поход в поликлинику был связан со множеством проблем: нужно было прийти пораньше, взять талончик и занять очередь. Если повезет, то к врачу можно было попасть быстро, в случае неудачи больные высиживали перед дверьми час и больше. Если к этому прибавить талончики, которые быстро заканчиваются и вечно сварливых бабушек, которые не готовы пропустить никого вперед себя, то получается, что посещение поликлиники сродни "опусканию в преисподнюю". К счастью, после введения онлайн записи к врачу ситуация начала меняться.

Как записаться к врачу по интернету

Теперь для того, чтобы попасть на прием к своему семейному доктору или к более профильному специалисту, достаточно зайти на сайт онлайн-записи к врачу https://nnov.vrachi24.ru/ и записаться на прием.

На этом сайте реализован очень удобный поиск необходимого специалиста. Нужно просто выбрать конкретного врача, район Москвы и дату приема. Быстрее определиться с выбором вам поможет карта, на которую нанесены основные лечебные учреждения Москвы. Информация после этого поступает в поликлинику, где вносится в специальный реестр.

Записаться к врачу через интернет можно бесплатно. Точно так же бесплатно каждый может записаться непосредственно в поликлинике.

Благодаря онлайн-записи вы можете подъехать в поликлинику, взять медицинскую карту в регистратуре и сразу направляться к врачу. Брать талон, что-то объяснять многочисленным бабушкам в очереди необязательно. При желании вы можете объяснить им, что пришли по записи и порекомендовать им тоже записываться, перед тем, как идти к врачу. Пусть тоже осваивают интернет.

Отзывы и рейтинги врачей и поликлиник

Если у вас есть свой лечащий врач, проблемы какого выбрать врача для вас пожалуй не существует. Однако если вам повезло, и вы до этого не ходили по больницам, значит, придется выбрать одного среди известных. Просто изучите отзывы, размещенные на сайте Врачи24, и сделайте свой выбор.

Все отзывы, и положительные, и отрицательные, написаны реальными людьми, а возможность как-то специально очернить клинику своего конкурента практически отсутствует.

Не бойтесь выбирать клинику и врача, которые находятся далеко от вашего дома. Лучше потратить время на дорогу к хорошему врачу, чем всю жизнь лечиться у плохого.

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