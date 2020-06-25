Удачный подарок для девушки: выбираем интересный подарочный сертификат

Подобрать хороший подарок – настоящее искусство. Чтобы выбрать приемлемый вариант, понадобится найти вещь, которая будет актуальна для получателя, удовлетворит его ожидания и будет доступной по стоимости. Сделать правильный выбор, покупая презент, даже для человека, которого хорошо знаешь, не всегда реально, ведь вкусы могут меняться. Беспроигрышный вариант для девушки любого возраста, интересов – подарочный сертификат. Документ позволит стать участником приключения, посетить интересное мероприятие, встречу и получить много позитивных эмоций, ярких воспоминаний, которых никогда не бываем слишком много.

Оригинальные предложения на любой вкус

Специализированные компании предлагают широкий выбор приключений и развлечений разной тематики. Подобрать оптимальный вариант получится для адресата с широким спектром увлечений – от ухода за собой до экстремальных путешествий.

Презентовать подарочные сертификаты девушке уместно практически по любому радостному поводу:

день рождение;

годовщина;

Новый год;

День влюбленных;

8 марта.

Для адресата можно подобрать определенный вид развлечения или, как предлагают многие организаторы, приобрести специальный набор впечатлений, из которого владелец самостоятельно выберет актуальную для себя позицию. Активировать сертификат получится в течение длительного времени (как правило, до 6-12 месяцев), выбрав оптимальную дату и удобный момент.

Популярные тематики:

SPA-процедуры (пилинг, шоколадное обертывание, распаривание в кедровой бочке);

массаж (тайский, индийский, балийский);

полеты (ночные, на самолете, вертолете);

развлечения на воде (поездка на гидроцикле, парусной яхте);

мастер-классы (на тему кулинарии, флористики, гончарного искусства);

фотосессия (тематическая, приуроченная к определенному празднику, модельная);

романтические встречи для двоих (отличный вариант для предложения руки и сердца, любовного признания или создания подходящей атмосферы для примирения).

Выбирая сертификат, важно учитывать субъективные факторы – интересы, желания получателя, особенности его характера, темперамента. Для девушек стоит подбирать варианты, которые не требуют предварительной подготовки, осуществят давнее желание. Это позволит создать непринужденную, легкую атмосферу, искренние эмоции и чувство беззаботности.

Как красиво презентовать подарочный сертификат

Приобрести сертификат можно в традиционном бумажном формате или заказать электронное оформление (в таком случае его оправят на электронную почту адресата). Как правило, у заказчика есть возможность внести коррективы в дизайн, оставить личный текст с пожеланиями.

Если стандартный алгоритм кажется скучным, стоит рассмотреть варианты необычной презентации заветного бланка:

положить сертификат в красочную коробочку и поместить ее в несколько других большего размера, украсив праздничным бантом или оригинальным стикером; оставить можно под подушкой, в неожиданном месте внутри дома или машины;

организовать квест, главной участницей которого будет виновница торжества, а купон станет главным призом;

продумать сюрприз-розыгрыш, пранк, презентовав подарок на финишном этапе.

Чтобы преподнести сертификат на впечатления красиво, его можно поместить внутрь коробки из дерева с оригинальным принтом, сымитировать древний свиток с восковой печатью или спрятать внутри мягкой игрушки, составив перечень подсказок для владелицы. Искренние эмоции, яркие впечатления станут отличным подарком девушке в честь любого праздника, а оригинальное оформление удивит и выделит среди общей массы стандартных презентов.

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