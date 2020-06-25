Что сделать, чтобы двор стал чистым?

Казалось бы, в двадцать первом веке люди уже имеют достаточное представление о том, что мусор не должен валяться везде, где можно. Это может привести к печальным последствиям, как в локальном, так и глобальном масштабе. Жвачку могут подобрать птицы или животные, которые не понимают, что ее нельзя глотать. Блестящие фантики могут привлечь ребенка, который любит все проверять на вкус, и вызвать у него минимум несварение. Легкий и большой лист картона или пластиковый пакет вполне может в ветреную погоду прилететь кому-то в лобовое стекло и спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. И так можно продолжать до бесконечности. А кучи мусора, которые впитываются в почву в глобальном смысле наносят серьезный вред экологии. И хотя контейнеры для мусора в Минске стоят повсюду, различные обертки и фантики продолжат свободно курсировать по всем дворам. И пока жильцы каждого дома не примут меры, все эти потенциально опасные случаи могут стать реальностью в ближайшем будущем.

Но, что мы можем сделать – спросите вы. Ответ очень простой – сделать сбор мусора организованным и контролируемым. А помочь в этом может компания «Датком» (https://datcom.by/), которая занимается этим уже более десяти лет.

Как изменится ситуация

Все причины того, почему мусор продолжает валяться на каждом углу, даже при условии, что все стараются выбрасывать его куда нужно, упираются так или иначе в качество контейнеров.

Во многих дворах контейнеры старые и имеют несколько больших и маленьких трещин, через которые бытовые отходы вполне спокойно могут выпасть.

У части из них не только есть бреши в корпусе, но также отсутствует крышка, что делает мусор доступным для бездомных животных и ветра. Совместными усилиями они могут разнести его по близлежащей лужайке за считанные секунды.

Также проблемой является то, что контейнеров недостаточно, чтобы вместить все отходы жильцов многоквартирного дома, и коммунальные службы не стремятся приезжать пораньше для его сбора. В итоге получаем горы пакетов с бытовыми отходами возле мусорных контейнеров.

При заключении договора с «Датком» все это останется в далеком прошлом. Компания предоставляет всем заказчикам современные контейнеры из морозостойкого пластика, в которых нет трещин. Более того, все они имеют герметичную крышку, которая надежно защитит содержимое от ветра, животных и убережет носы прохожих от неприятных запахов.

Контейнеры предоставляются в любом необходимом количестве, в том числе отдельные для сбора мусора, который годится для вторичной переработки. А график вывоза отходов устанавливается в индивидуальном порядке. Сотрудники приедут столько раз сколько нужно вне зависимости от дня недели и праздников. А также вы всегда сможете попросить о внеочередном выезде, если будете видеть, что контейнеры заполнились раньше. Если сбор и вывоз мусора будет находиться под жестким контролем в умелых руках, он перестанет быть постоянным украшением двора, и природа скажет вам за это большое спасибо.

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