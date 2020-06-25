Агрегаторы и биржи на рынке бизнеса такси: в чем различие?

Современный городской ритм жизни сложно представить без такси. Это быстро, удобно, недорого. Раньше нужно было сделать 1 звонок, чтобы через 5-10 минут машина уже стояла у подъезда и отвезла вас в нужном направлении. Сейчас даже звонить не нужно - пара действий в мобильном приложении и вы уже наблюдаете, как к вам движется ваш автомобиль. Большинство людей не задумываются, сколько технологий настроены воедино чтобы обеспечить подобный сервис и комфорт. Да и нужно ли в этом разбираться простому потребителю? В принципе нет. Но если вы предприниматель и задумываетесь о том, чтобы создать свой успешных бизнес в сфере пассажирских перевозок, то вам эта информация очень пригодится. В этой статье разберемся, в чем отличие агрегаторов и бирж заказов в такси.

Биржи заказов такси - это объединение нескольких служб с целью повышения вывозимости своих заказов. Излишки заказов можно продать или купить недостающие. Достигается это за счет единой программной базы и мгновенного обновления данных, когда информация о новом заказе поступает всем участником за пару секунд. Например, биржа для служб от "Такси-Мастер" работает в 56 городах и включает в себя 250 служб такси. В каждом из городов есть несколько служб, которые таким образом "меняются" заказами, сохраняя прибыль и лояльность клиентов. Клиент получает машину вовремя, а значит и в следующий раз воспользуется услугами данного такси. Служба же, которая купила и выполнила данный заказ - заработает, отдав небольшую комиссию службе-продавцу. Биржи, как правило не предполагают работу под собственным брендом (хотя иногда практикуется сообщать клиентам в sms, о том, что к ним приедет такси другого бренда) и ни коим образом не претендуют на захват клиентской базы конкурирующих служб.





Агрегаторы у всех на слуху: убер, яндекс, такси маским, гетт и другие. Но эти самые известные. Агрегаторы работают по принципу водитель-клиент, по сути минуя службу. Главный козырь агрегатора в борьбе за клиентов - удобное мобильное приложение и широкомасштабная рекламная компания, которая поддерживается уже раскрученным брендом. Начинающей службе такси сотрудничество с агрегаторами может показаться привлекательным, поскольку они обещают высокие % прибыли с каждого заказа и дают эти самые заказы. Но это впечатление может быть обманчивым. Агрегатор рано или поздно исключает диспетчерскую как звено при создании заказов. Для этого у него есть мобильное приложение и автоматизированная система, которая организует работу всех процессов сама.



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