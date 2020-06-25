Коллтрекинг Callibri и преимущества сервиса

Отслеживание каждого звонка показывает, какое рекламное объявление генерирует важные звонки. Подключение важно для того, чтобы тратить личный рекламный бюджет. Само слово «коллтрекинг» происходит от идентификатора вызывающего абонента на английском языке и означает «мониторинг вызовов». Служба отслеживания звонка поможет человеку узнать, какой тип рекламы важен клиентам. Чтобы заказать мониторинг вызовов, можно обратиться в специализированную компанию: https://callibri.ru/multitracking/calltracking, которая знает, как выполняются такие услуги, а также способна их предоставить по очень демократичным и благоразумным ценам. Следует помнить, что колл-трекинг сегодня только набирает популярность, так как услуга не такая распространенная, как может показаться на первый взгляд.

Зачем следить за звонками?

Мониторинг звонков необходим для определения точного количества звонков, полученных из онлайн или оффлайн объявлений. Таким образом, человек сумеет найти неэффективные объявления и сэкономить свои финансы. Отслеживание всех звонков показывает любому посетителю портала уникальный телефонный номер для отслеживания происхождения звонка. Когда человек делает вызов, система отслеживания вызовов связывает всю информацию, связанную с ним (источник рекламы, регион), с вызовом, и отображает эти инфоданные в отчетности. Для мониторинга автономной рекламы любому носителю (поле отображения, видео на радиосервисе и т. п.) В таком случае, присваивается уникальный номер, что вставляется в носитель. В колл-трекинг Калибри входят:

• безмилит на минуты;

• запись разговоров;

• хранение информации;

• простые настойки интеграции;

• круглосуточная поддержка.

На какие особенности стоит обратить внимание?

Система отслеживания вызовов записывает количество вызовов на любой из этих телефонов и отображает информационные сведения в отчете. Все звонки с телефонов отслеживания вызовов возможно переадресовывать на любой стационарный или мобильный номер, а еще на айпи телефон. Таким образом, номер доступа будет для каждого канала, объявления и значимого слова.

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