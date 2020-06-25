Выбираем детскую площадку для дачи

Многие в летний период времени отправляются всей семьей на дачу. Но чем занять ребенка на весь день? Отличным решением будет установка детского комплекса, большой выбор товара вы найдете по ссылке. Ребенок будет заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе – сплошной плюс для здоровья. Он может играть со сверстниками и выполнять разнообразные движения. Это способствует развитию интеллекта и творческих способностей.

Интернет-магазины предлагают самые разнообразные модели, и родители просто теряются в выборе. Ведь они всегда хотят лучшего для своего чада. Некоторые советы помогут выбрать отличный комплекс без вреда для бюджета.

• Первое с чем нужно определится – цель покупки. Хотите ли вы, чтобы ребенок просто играл или еще дополнительно занимался физическими нагрузками. От этого зависит вид оборудования и его цена. Но всегда есть возможность совместить приятное и полезное.

• После того как решен первый вопрос, стоит обратить внимание на возраст вашего ребенка. Для совсем еще маленьких деток рекомендуется покупать комплексы с песочницей. При этом она должна занимать главное место на площадке. Все другие элементы дополняют ее и находятся вдали. Песочница должна быть достаточного размера, чтобы дать полет фантазии и можно было пригласить друзей.

• Детям в более старшем возрасте подойдут комплексы с горкой. В младшем возрасте это травмоопасно. Чем больше возраст ребенка, тем выше может быть горка. Многие производители предлагают горки с измененным углом наклона. Здесь уже выбор зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей, но горка должна быть главным элементом.

• Обратите внимание на такой элемент как детский домик. Хорошо, если после активных игр, ребятишки просто могут спрятаться и отдохнуть в уютном домике.

• Важное значение имеет материал. Комплексы делают из пластика, металла, дерева. Некоторые производители сочетают в себе все три материала. Лидирующим является пластик, но самым экологичным – дерево. Металл самый прочный и долговечный, но может промерзать.

Воспользовавшись этими советами можно приобрести игровой комплекс, который будет удовлетворять запросы всех.

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