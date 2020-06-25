Улун: польза и виды

Придя в ресторан в меню определенно найдется китайский чай под названием Улун. Его вкус привлекает и сумеет ответить запросам заядлого критика. У него карамельный и сливочный оттенок одновременно. Это что-то новое и необычное для российских жителей.

Чем полезен улун?

Чай радует не только интересными сочетаниями вкуса, но и многочисленными полезными свойствами. Напиток помогает решить многие вопросы, связанные со здоровьем.

• Профилактика сердечных заболеваний. Систематическое употребление чая снижает риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Достигается это благодаря экстракту, который снижает процент смертности клеток в сердце. Целители рекомендуют для лучшего результата выпивать минимум 500-600 миллилитров в сутки.

• Безопасное средство для снижения веса. Улун не вызывает побочных эффектов, не навредит здоровью. Напиток выводит из организма шлаки, лишнюю жидкость, токсины. Регулярное использование приостановит распространение жировых отложений.

• Профилактика серьезных заболеваний. На родине чая, в Китае, пьют напиток веками и верят в то, что он может помочь даже в тяжелых случаях.

• Улучшение иммунитета. Хорошо чай помогает от простудных заболеваний, защищает от других болезней, улучшает иммунитет. В составе улуна есть компоненты, которые человек обычно получает от употребления овощей и фруктов. Эффект будет заметен если выпивать хотя бы одну кружку в сутки.

Популярные виды улуна

• Чай бирюзовый Hyton "Молочный улун". На сегодняшний день это популярный сорт чая. Как только вы отроете коробку, почувствуете приятный, нежно-сливочный аромат.

• Чай бирюзовый Hyton "Женьшень улун". В составе есть очень полезный компонент – корень женьшеня. Он укрепляет организм и позволяет бороться с разными заболеваниями.

• Чай бирюзовый Hyton "Улун". Люди во всем мире ценят этот напиток за аромат и вкус, который отличается умеренной терпкостью.

• Чай зелёный Betford "Молочный оолонг". В составе этого напитка редкие сорта, которые в совокупности дарят молочно-карамельный вкус и нежный аромат.

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