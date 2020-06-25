Выбираем настенный кондиционер

Сплит-системы или настенные кондиционеры пользуются сегодня огромной популярностью. Они отличаются простым использованием и эффективностью, легко могут поддерживать заданную температуру продолжительное время. Именно за эти качества кондиционер настенного типа стал одним из лидеров продаж.

Преимущества настенных кондиционеров

• Климатическое оборудование подобного типа хорошо справляется с охлаждением помещений 30-35 квадратных метров. При этом потери электроэнергии минимальные.

• Есть модели, которые контролируют влажность. Специальная система внутри увеличивает или уменьшает количество влаги в воздухе.

• Оборудование работает бесшумно, что позволяет его устанавливать в детских комнатах.

• Для создания благоприятного климата производители снабжают кондиционеры системой ионизации воздуха. Особенно такое оборудование придется по нраву семьям, где есть дети и люди, страдающие от аллергии, астмы и других хронических болезней дыхательных путей.

Управляется климатическое оборудование настенного типа при помощи пульта управления. Это очень удобно для пользователей. Теперь можно регулировать температуру даже не вставая с дивана.

Как выбрать?

В первую очередь нужно определить площадь помещения. От этого будет зависеть требуемая мощность. Нет смысла покупать слишком мощное оборудование для маленькой комнаты. Вы будете только тратить лишнюю электроэнергию. Но это имеет место быть, если комната, где планируется установка, расположена с солнечной стороны. Обычно параметры мощности и то на какую площадь рассчитано оборудование указываются в инструкции или прямо на упаковке.

Другой важный параметр, на который стоит обращать внимание – уровень расхода электроэнергии. Лучше приобретать оборудование, которое имеет класс А и подклассы А+, А++, А+++. Последний считается самым энергоэффективным. Но такие приборы в несколько раз отличаются в цене от двух предыдущих. Да и встречается довольно редко. Поэтому стоит обратить внимание на другие два подкласса, который также работают эффективно при небольших затратах электроэнергии.

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