Неповторимый штрих в интерьере: Эксклюзивная дизайнерская мебель

Слово «эксклюзив» в буквальном переводе означает «мы без тебя». Это синоним чего-то неповторимого и исключительного. Эксклюзивная мебель громко заявляет о хорошем вкусе и состоятельности владельца, это гарантия долгой службы, комфорта и стиля.

Исключительность как стиль жизни

Продумывая обстановку дома, офиса, ресторана или салона, владельцы делают упор на стиль и респектабельность. Главное – помнить, что дизайн помещения должен соответствовать назначению. Например, для создания уюта в доме подойдут широкие диваны с необычной спинкой, удобные как колыбель кресла, пуфики оригинальной формы. Для офисных помещений нужна мебель строгих линий из качественных материалов, а для комфортной атмосферы ресторана подойдут стильные эргономичные стулья, барные табуреты, комплекты для открытых площадок.

Дизайнеры постоянно что-то изобретают, разрабатывают новые модели или совершенствуют уже существующие. Одно из отличий элитной мебели состоит в том, что ее производят небольшими партиями или в единственном экземпляре. А если заказчику необходимо что-то исключительное, специалисты разработают индивидуальный проект. Понравившийся в гостях или рекламном буклете предмет тоже можно воспроизвести на заказ.

Требования к материалам

Для элитной мебели используют только натуральное дерево, кожу, качественный текстиль и металл. При выборе материалов специалисты обращают внимание на:

гигиеничность;

безопасность;

прочность и долговечность;

эстетичность.

Это означает, что эксклюзивная мебель не наносит вреда здоровью, сохранит привлекательность и функциональность на долгий срок. Качество сырья и готовых изделий контролируют на каждом этапе производства. Окончательный вид мебель приобретает после тщательной ручной отделки.

Правила выбора

Элитные вещи не любят загруженного пространства. Они должны «блистать», быть в центре внимания. Если планируется обставить все помещение уникальной мебелью, то разумнее приобретать комплект предметов из одной коллекции, чтобы не создавать мешанину стилей.

Если же требуется завершить или обновить существующую обстановку, то выбор помогут сделать следующие рекомендации:

плавные линии и округлые формы смягчат строгий стиль;

спокойные оттенки послужат нейтральным фоном для оригинальных аксессуаров;

сочные яркие краски разбавят суховатую обстановку.

Тонкие линии столов и стульев добавят интерьеру воздушную легкость, мягкая обивка диванов и кресел создает уют, а столики или консоли необычных форм акцентируют внимание на деталях. Металл и стекло подойдут к лаконичному минимализму, хай-теку. Дерево и кожа впишутся в скандинавский и другие этнические стили. Кованые элементы украсят прованс или кантри.

Эксклюзивная дизайнерская мебель подчеркнет хороший вкус и состоятельность владельца. Не стоит жалеть о средствах, потраченных на элитную обстановку. Дизайнерская работа окупается за счет практичности и качества. А еще она создает определенную репутацию. И не важно в каком стиле будут выбранные предметы, главное, чтобы они сочетались между собой и с дизайном помещения.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.