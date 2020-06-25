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Общество

"Один из главных приоритетов города - молодежная политика", - Юрий Шалабаев

27 июня 2020 10:08  [79] Общество
Один из главных приоритетов города - молодежная политика, - Юрий Шалабаев

Один из главных приоритетов города - молодежная политика, - Юрий Шалабаев

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем молодежи.

"Дорогие друзья, поздравляю вас с Днём молодёжи России! В Нижнем Новгороде сегодня живут 244 тыс. молодых, активных, инициативных молодых людей.

Один из главных приоритетов города - молодежная политика: за прошедший год появились такие востребованные у старшеклассников и студентов направления, как проект "КВН-город", школа социального проектирования, дискуссионная площадка "Есть контакт", конкурс молодежных проектов "Молодой Нижний" и многие другие проекты.

Уже трудно представить современный Нижний Новгород без волонтёрского движения, основу которого составляют молодые люди. Волонтёры стали лицом нашего города, встречая иностранных гостей в дни Чемпионата мира по футболу.

Уверен, что много искренних слов благодарности волонтёры получили в период пандемии, помогая пожилым людям. Молодые нижегородцы, присоединившиеся к всероссийскому движению Волонтёров Победы, поддержали ветеранов и ещё раз показали, как память о Великой Отечественной войне может объединять людей и делать мир искреннее и светлее.

Друзья, именно вам принадлежит настоящее и, главное, будущее нашего города! Желаю вам поиска, креатива, уверенности в себе и непроходящего стремления двигаться к новым вершинам!" - говорится в поздравлении.

СПРАВКА
День молодёжи (Россия) — национальный праздник молодых людей, эта дата отмечается в Российской Федерации ежегодно, летом, 27 июня. В этот день по всей России проводятся праздничные мероприятия, концерты, викторины, спортивные состязания, дискотеки, конкурсы и народные гуляния.

Одновременно с Россией, День молодёжи отмечается и в Южной Осетии.

В некоторых городах основные торжества проводятся "по старинке" в последнее воскресенье июня, так как 27 июня часто, в зависимости от года, является рабочим днём и не попадает на выходной. По прежнему, как и во времена СССР, в последнее воскресенье июня, отмечают национальные Дни молодёжи в Белоруссии и на Украине.

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Теги:
Молодежь
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