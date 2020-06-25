"Дистанционное голосование — очень удобный формат", - Андрей Жильцов Политика

Руководитель Центра добровольчества Нижегородской области Андрей Жильцов выбрал для голосования по поправкам в Конституцию дистанционный формат. Чтобы выразить свое мнение, ему понадобилось минимум времени и несколько кликов на компьютере.



"Голосовать по поправкам в Конституцию России дистанционно я решил сразу, как только узнал о такой возможности. Онлайн-формат для меня - самый удобный, с учетом моей занятости и текущей эпидемиологической ситуации. Через портал Госуслуг, где у меня уже была учетная запись, я подал заявку, дождался смс-подтверждения. Это кстати, единственный раз, когда на ожидание ушло некоторое время, о чем портал меня заранее любезно предупредил. Сегодня, когда участвовал в дистанционном голосовании, сделать пришлось всего пару кликов. Все очень просто и понятно - открыл бюллетень, нашел нужную графу для голосования, кликнул. Получил сообщение: "Спасибо, ваш голос учтен". Думаю, в системе разберется каждый.

Кстати, дистанционный формат выбрало большинство моих коллег именно потому, что он удобный. А для молодежи - еще и привычный. Как отец троих детей могу подтвердить, что большая часть жизни юного поколения проходит в Интернете. Если мы хотим учитывать мнение и голоса нашей молодежи, онлайн-голосование обязательно должно быть. Плюс электронных выборов еще и в том, что меньше хлопот с открепительными талонами и другими бумагами. Голосовать можно везде, где есть Интернет.

В то же время значительная часть людей воспринимает выборы, как праздник. Для них приход на избирательный участок — важное событие. Думаю, система, которая объединяет разные форматы голосования, способна охватить наибольшее число людей и дает им больше возможностей для волеизъявления", - сказал Андрей Жильцов.