"Голосование за поправки в Конституцию — это путь к развитию нашей государственности", - Андрей Нестеренко Политика

Член регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Андрей Нестеренко прокомментировал важность поправок в Конституцию РФ, вынесенных на Общероссийское голосование по инициативе президента России Владимира Путина.



"Трудно из всех поправок выделить одну, наиболее значимую - вряд ли какие-то из предлагаемых изменений в Конституцию могут быть несущественны. Например, поправка о двойном гражданстве депутатов. Очень здравая и правильная мысль, что наши законодатели не должны иметь гражданства любого другого государства. Уж если ты живешь в стране и работаешь в ее интересах, то другой Родины, в широком понимании этого слова, у тебя быть не может. Иначе чьи права ты защищаешь - граждан какой страны? Можем ли мы доверять таким депутатам, и достойны ли они статуса народного избранника?

Не менее важны поправки о доступной медицине и о статусе русского языка. Все изменения в Основной закон касаются и меняют экономическое, политическое, морально-нравственное устройство государства.

Однозначно, что нынешнее голосование за поправки в Конституцию — это путь к развитию нашей государственности. Возможно, путь непростой, но необходимый. К нашей огромной стране неприменимы зарубежные "лекала", тем более что мировое сообщество не всегда дружелюбно настроено к России. Нашу судьбу можем и должны решить только мы сами!" - утверждает Андрей Нестеренко.