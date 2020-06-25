Горячая линия об изменениях в законодательстве о занятости населения пройдёт в Нижегородской области Общество

Горячая линия об изменениях в законодательстве о занятости населения пройдёт в Нижегородской области

Горячая линия об изменениях в законодательстве о занятости населения пройдёт в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, проведет с 29 июня по 19 июля специалисты областного управление по труду и занятости населения проконсультируют граждан и работодателей об изменениях в организации работы службы занятости населения, в частности о подаче документов через портал "Работа в России"; об изменениях в законодательстве о занятости населения (увеличении максимального пособия по безработице, предоставлении областных компенсационных выплат безработным, назначении максимального пособия по безработице всем потерявшим работу после 1 марта, а также индивидуальным предпринимателям, увеличении минимального пособия по безработице, продлении на три месяца периода выплаты пособия, дополнительной выплате 3 тыс. рублей на несовершеннолетних детей каждому безработному).об изменениях в законодательстве.

Телефон горячей линии: 8 (831) 234-07-27. Звонки будут приниматься по будням с 8:00 до 20:00.

Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещаются на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.

Напомним, что на региональном уровне по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина ранее была предусмотрена дополнительная компенсационная выплата за счет областного бюджета для безработных, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости населения региона в этом качестве (по состоянию на 13 марта 2020 года, а также признанных таковыми с 13 марта 2020 г., до вступления в силу указа губернатора №53).

Уровень безработицы в Нижегородской области в условиях сложной экономической ситуации остается одним из самых низких среди субъектов Российской Федерации.