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Экономика

"Более 30 нижегородских молодёжных проектов получат поддержку в рамках конкурса "Драйверы роста", - Глеб Никитин

27 июня 2020 12:59  [85] Экономика
Более 30 нижегородских молодёжных проектов получат поддержку в рамках конкурса Драйверы роста, - Глеб Никитин

Более 30 нижегородских молодёжных проектов получат поддержку в рамках конкурса Драйверы роста, - Глеб Никитин

Региональный конкурс "Драйверы роста" проводится в 2020 году во второй раз. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

По данным губернатора Глеба Никитина, в этом году количество заявок выросло практически в два раза – до 218.

"31 проект получит грантовую поддержку на общую сумму в 5 млн рублей. На конкурс прислали много интересных работ, связанных с экологией, культурными инициативами, помощью людям с ограниченными возможности здоровья. В основе такой молодежной деятельности - искреннее желание помочь другим и сделать лучше мир вокруг себя", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона, отлично проявили себя нижегородские представители и на Всероссийском грантовом конкурсе молодежных инициатив Федерального агентства по делам молодежи в 2020 году. Только по итогам первого конкурса в 2020 году в Нижегородской области уже определено 25 победителей на общую сумму грантов в 22,19 млн рублей.

"В День молодежи мне хочется поблагодарить всех, кто готов воплощать в жизнь свои мечты и идеи. Совсем небольшие проекты в перспективе могут объединять десятки и сотни людей. Можно сделать очень многое, когда энергия молодости направлена в русло добрых дел", - подчеркнул Глеб Никитин.

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