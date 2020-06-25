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Общество

Ремонт 18,6 км дорог в рамках нацпроекта завершен в Нижегородской области

27 июня 2020 16:38  [78] Общество
Ремонт 18,6 км дорог в рамках нацпроекта завершен в Нижегородской области

Ремонт 18,6 км дорог в рамках нацпроекта завершен в Нижегородской области

Ремонт 18,6 км дорог в рамках нацпроекта завершен в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, работы велись в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Также ремонт продолжается на 108 участках протяженностью 571,9 км.

"Всего благодаря национальному проекту в нормативное состояние в этом году мы планируем привести 195 участков дорог общей протяженностью 881,1 километра. Это на 118 километров больше, чем в прошлом году. Примерно четвертая часть из общего объема - это дороги, которые соединяют основные магистрали с деревнями и селами. Часть из них ведет к соцобъектам. Поток транспорта на таких транспортных артериях не очень большой, но их ремонт имеет большое значение для людей, проживающих там", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин также добавил, что при ремонте дорог в регионе используются современные технологии. Одна из них - ресайклинг. Это экономичный способ укрепления основания дороги смесью из срезанного покрытия, вяжущих материалов и цемента. По прочности смесь можно сравнить с железобетонными конструкциями в строительстве.

"Такое основание значительно увеличивает износостойкость дороги. Гарантийный срок составляет 5 лет", - добавил глава региона.

Напомним, по поручению Глеба Никитина, контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.

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