Международные наблюдатели оценили работу Ситуационного центра в Нижегородской области Политика

Международные наблюдатели оценили работу Ситуационного центра Нижегородской области. Об этом сообщили в Общественной палате региона.



Делегация в составе председателя Молодежного парламента Афганистана Ахмада Хевада Рахьяб, директора телевещания на канале Zhwandoon TV, журналиста Башира Хатифа, основателя и руководителя "Центра мира Афганистана" Ясара Ахмадзая, председателя Национальной арабо-российской ассоциации в России Башира Аббаса Самаха ознакомилась с работой ситуационного центра и приняла непосредственное участие в рабочей видеоконференции с наблюдателями.

На все вопросы международных наблюдателей ответил председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин, который рассказал, как работает механизм обеспечения прав граждан при голосовании, организованный палатой вместе с другими общественниками, как вовлечены молодые люди, студенты в наблюдение за ходом голосования.

"Мы выстроили многоуровневую сеть. На участках работают специально подготовленные наблюдатели, их там несколько, чтобы была возможность отлучиться или поехать к голосующему на дом. Их регулярно обзванивают сотрудники call-центра, уточняют положение дел на участке. Кроме того, наблюдатели могут связываться из с Ситуационным центром, который обеспечил регулярную видеосвязь с call-центром. Если возникают проблемы, мы немедленно консультируемся с юристами – экспертами по избирательному праву. Система общественного наблюдения значительно снизила число нарушений", - отметил Роман Стронгин.

Международные наблюдатели высоко оценили организацию общественного наблюдения за ходом Общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституции РФ, по видеоконференции пообщались с сотрудниками call-центра, координирующими работу наблюдателей на избирательных участках.