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Политика

"Мы живем в государстве, которое думает о людях", - Анастасия Седова

27 июня 2020 14:51  [127] Политика

"Процедура электронного голосования по поправкам в Конституцию России хорошо продумана, и я благодарна тем людям, которые её внедрили", - заявила чемпионка России и мира по лыжным гонкам, бронзовая медалистка Олимпийских игр, молодая мама Анастасия Седова (Кулешова).

"Электронное голосование – это очень удобно, особенно для меня, молодой мамы, у которой нет свободного времени. Очень классно, что мы, жители Нижегородской области, имеем такую возможность. Всё-таки мы живём в государстве, которое думает о людях. И, конечно же, благополучие нашей страны напрямую зависит от благополучия ее граждан. Поэтому я считаю, что каждый обязан привнести свой вклад в изменения в нашей стране, чтобы она и в дальнейшем процветала", - подчеркнула она.

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