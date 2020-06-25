"Большинство моих знакомых выбрали электронное голосование по поправкам в Конституцию", - Иван Калмыков Политика

"Большинство моих знакомых выбрали электронное голосование по поправкам в Конституцию России", - рассказал секретарь научный консультант НРО ВОД "Волонтеры Победы", кандидат исторических наук Иван Калмыков.

"Первого июля у меня день рождения, поэтому я решил проголосовать заранее. Сегодня готовлюсь участвовать в электронном голосовании – это безопасно, хотя я не склонен, как и многие, к каким-то паническим настроениям из-за пандемии. Но если есть такой удобный вариант, почему бы его не опробовать? Он предоставляет большую свободу выбора времени, места голосования. Мобильность, доступность, сокращение контактов с посторонними людьми в сложной эпидемиологической обстановке – все это, безусловно, является преимуществом голосования в онлайн-формате. И вообще мне интересен этот новый способ голосования", - сказал он.