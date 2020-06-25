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Политика

"Социальные гарантии станут не благими намерениями, а конституционными нормами, обязательными для исполнения", - Виктор Лунин.

27 июня 2020 17:08  [32] Политика

Руководитель региональной общественной приемной Д.А. Медведева в Нижнем Новгороде, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Виктор Лунин поделился своим мнением об участии в голосовании по поправкам в Конституции РФ.

"Больше всего в необходимости личного участия в голосовании меня убеждают прошедшие два месяца работы региональной приемной. За это время, работая в дистанционном режиме, мы получили более 400 обращений. Причем 99 обращений связаны с решением социальных проблем. Речь идет об адресной материальной помощи, своевременной выплате пособий, обеспечении прожиточного минимума, оказании помощи старшему поколению, многодетным семьям, инвалидам. Более 70 обращений касаются взаимоотношений работодателя и работников, обеспечении трудовых прав, выплаты заработной платы, налогообложения.

Понятно, что многие проблемы обострились в период пандемии. Однако, с другой стороны, ситуация буквально обнажила недостатки работы без трудовых договоров, "серых" схем оплаты труда, не оформленной самозанятости.

Считаю, что решение многих вопросов предусмотрено поправками в Конституции, за которые предстоит голосовать. Они позволят законодательно закрепить те решения, которые сегодня зачастую зависят от настроения и "прочтения" тех или иных нормативных документов чиновниками.

Такие социальные гарантии, как оплата труда не менее прожиточного минимума, индексация пенсии не реже одного раза в год, индексация социальных пособий – станут не благими намерениями, а конституционными нормами, обязательными для исполнения", - сказал он.

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