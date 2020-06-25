Нижегородцы могут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на дому Политика

Нижегородцы могут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на дому

Нижегородцы могут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на дому. Об этом сообщают в избирательной комиссии региона.

Согласно информации, такой вариант для граждан предусмотрен Порядком общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, утвержденным постановлением ЦИК РФ.

Как рассказала председатель участковой избирательной комиссии №2349 Нижнего Новгорода Лариса Власюк, в этом случае с переносными ящиками члены комиссии выходят к избирателям, которые по тем или иным причинам не могут проголосовать другим способом.

"Законодательство не обязывает нас уточнять причину подобного решения избирателей. Так, сегодня, например, проголосовала женщина, которая вообще не выходит из дома по состоянию здоровья, передвигается только по квартире. В конце дня, после того, как в соответствии с реестром голосование завершилось, мы опечатываем ящики и возвращаемся в здание участковой избирательной комиссии", - отметила Лариса Власюк.

Одна из пожилых избирательниц, проголосовавшая на дому, отметила важность соблюдения всех норм безопасности при таком голосовании.

"Из-за пандемии я редко выхожу на улицу, только в магазин. А этот способ очень удобен", - подчеркнула жительница Нижнего Новгорода.



Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало на территории России 25 июня. 2020 года Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля. Такое решение принято в связи с профилактикой противодействия распространению коронавирусной инфекции. Согласно постановлению Центризбиркома России участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 8:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по итогам всех семи дней голосования.

Предусмотрено голосование и вне помещения избирательных комиссий (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, голосование по месту нахождения. Кроме того, двум регионам России – городу Москва и Нижегородской области – предоставили право организации дистанционного электронного голосования.