Последние новости рубрики Политика
27 июня 2020 20:14  [1] Большинство сообщений о нарушениях в ходе голосования не подтверждаются – ситуационный центр
27 июня 2020 19:49  [235] Нижегородцы могут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на дому
27 июня 2020 17:08  [139] "Социальные гарантии станут не благими намерениями, а конституционными нормами, обязательными для исполнения", - Виктор Лунин.
27 июня 2020 16:53  [170] "Большинство моих знакомых выбрали электронное голосование по поправкам в Конституцию", - Иван Калмыков
27 июня 2020 15:47  [380] "Жителям страны предложили разнообразные формы голосования по поправкам в Конституцию", - Александр Прудник
27 июня 2020 14:51  [206] "Мы живем в государстве, которое думает о людях", - Анастасия Седова
27 июня 2020 14:22  [197] "Голосование за поправки в Конституцию — это путь к развитию нашей государственности", - Андрей Нестеренко
27 июня 2020 13:48  [400] "Противоэпидемический режим на избирательных участках полностью соблюдается", - Валентина Цывова
27 июня 2020 13:34  [174] Международные наблюдатели оценили работу Ситуационного центра в Нижегородской области
27 июня 2020 13:13  [176] "Процесс голосования по поправкам в Конституцию занял у меня всего пару минут", - Анна Малиновская
Политика

Большинство сообщений о нарушениях в ходе голосования не подтверждаются – ситуационный центр

27 июня 2020 20:14  [1] Политика
Большинство сообщений о нарушениях в ходе голосования не подтверждаются – ситуационный центр

Большинство сообщений о нарушениях в ходе голосования не подтверждаются – ситуационный центр

Региональный ситуационный центр продолжает мониторинг соблюдения избирательных прав граждан в ходе общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Об этом сообщают в Общественной палате Нижегородской области

Информация поступает из всех избирательных участков региона, сотрудники call-центра также отслеживают публикации в открытых источниках.

Большинство сообщений о нарушениях в ходе голосования не подтверждается, но в отдельных случаях сотрудники ситуационного центра помогают скорректировать работу участковых избирательных комиссий.

Так, например, общественному наблюдателю, работающему на избирательном участке в Сергачском районе, было выделено недостаточно средств индивидуальной защиты – медицинских масок и перчаток. После вмешательства ситуационного центра Общественной палаты проблема была решена.

С избирательного участка, находящегося на базе одной из средних школ Дзержинска, поступило обращение о том, что руководство школы контролирует процесс голосования учителей – просит указать способ голосования, а затем отчитаться, что педагоги проголосовали.

"Мы проверили эту ситуацию, и она не подтвердилась. Учителям доводился порядок голосования, руководство школы не пыталось контролировать процесс голосования. Учителя данной школы не заявляли о нарушениях в избирком", - заявил руководитель ситуационного центра Общественной палаты Евгений Семенов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph