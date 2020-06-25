Большинство сообщений о нарушениях в ходе голосования не подтверждаются – ситуационный центр Политика

Большинство сообщений о нарушениях в ходе голосования не подтверждаются – ситуационный центр

Региональный ситуационный центр продолжает мониторинг соблюдения избирательных прав граждан в ходе общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Об этом сообщают в Общественной палате Нижегородской области

Информация поступает из всех избирательных участков региона, сотрудники call-центра также отслеживают публикации в открытых источниках.

Большинство сообщений о нарушениях в ходе голосования не подтверждается, но в отдельных случаях сотрудники ситуационного центра помогают скорректировать работу участковых избирательных комиссий.

Так, например, общественному наблюдателю, работающему на избирательном участке в Сергачском районе, было выделено недостаточно средств индивидуальной защиты – медицинских масок и перчаток. После вмешательства ситуационного центра Общественной палаты проблема была решена.

С избирательного участка, находящегося на базе одной из средних школ Дзержинска, поступило обращение о том, что руководство школы контролирует процесс голосования учителей – просит указать способ голосования, а затем отчитаться, что педагоги проголосовали.

"Мы проверили эту ситуацию, и она не подтвердилась. Учителям доводился порядок голосования, руководство школы не пыталось контролировать процесс голосования. Учителя данной школы не заявляли о нарушениях в избирком", - заявил руководитель ситуационного центра Общественной палаты Евгений Семенов.