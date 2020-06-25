Более 380 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус Общество

Фото: Роспотребнадзор

Более 380 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус по данным на 28 июня. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

"Средний показатель тестирования вырос за сутки на 1,6% и составил 11 890 человек на 100 тысяч населения", - сказал губернатор.

По его словам, только за последние сутки тесты сдали 6 004 человека, а в среднем за неделю охват составил 203,5 теста на 100 тысяч населения.

Глеб Никитин напомнил, что на территории Нижегородской области наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед", медицинском центре "Эксперт", клинике современных технологий "Садко" в Нижнем Новгороде, в двух лабораториях в Сарове и ООО "Коммерс групп НН" в Выксе. Кроме того, исследование биоматериала жителей Нижегородской области проводит лаборатория НПФ "Хеликс" в Москве.