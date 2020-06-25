Более 380 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус

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Более 380 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус по данным на 28 июня. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Средний показатель тестирования вырос за сутки на 1,6% и составил 11 890 человек на 100 тысяч населения", - сказал губернатор.
По его словам, только за последние сутки тесты сдали 6 004 человека, а в среднем за неделю охват составил 203,5 теста на 100 тысяч населения.
Глеб Никитин напомнил, что на территории Нижегородской области наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед", медицинском центре "Эксперт", клинике современных технологий "Садко" в Нижнем Новгороде, в двух лабораториях в Сарове и ООО "Коммерс групп НН" в Выксе. Кроме того, исследование биоматериала жителей Нижегородской области проводит лаборатория НПФ "Хеликс" в Москве.
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