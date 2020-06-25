Нижегородский НОЦ получил от федерации грант в размере 144 млн рублей Бизнес

Нижегородский научно-образовательный центр "Техноплатфома-2035" получил из федерального бюджета грант в размере 144 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Губернатор пояснил, что средства гранта будут направлены на развитие проектов центра.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно тексту распоряжения АНО "Управляющая компания НОЦ" будет выделено 144 223 000 рублей.

"За год своего существования НОЦ Нижегородской области вырос более чем в 3 раза, вышел за пределы региона и страны и доказал эффективность выбранного формата – сегодня это 29 участников и более 20 организаций партнеров из разных регионов мира, в том числе вузы, научные организации, предприятия и компании реального сектора экономики", - сказал Глеб Никитин.

"Сформирована устойчивая система работы с проектами. Количество проектов, над которыми работает наше научное сообщество, увеличилось с 65 до более чем 160 и продолжает постоянно расти. Это позволяет проводить качественный отбор реализуемых наиболее перспективных проектов, оказать поддержку для их продвижения на мировой уровень", - рассказал губернатор.

Он рассказал, на какие именно проекты будут потрачены средства гранта.

"В числе таких направлений - создание инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина", внедрение новых образовательных форматов через программы центра развития компетенций НОЦ, поддержка сервисов для участников и партнеров центра, в том числе расширение функционала Цифровой платформы НОЦ", - объяснил глава региона.

"Мы благодарны руководству страны за поддержку деятельности центров. Создание НОЦ стало одним из самых ярких воплощений национального проекта "Наука". Даже на таком коротком этапе центры уже показали свою эффективность", - добавил Глеб Никитин.